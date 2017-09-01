Лучшие системы питания для тех, кто хочет сбросить лишний вес

Трехразовое, двухразовое с перекусом и пятиразовое питание – три популярные системы употребления еды, с помощью которых можно избавиться от лишнего веса. Главный плюс всех этих систем в том, что не приходится ограничивать себя в каких-либо продуктах – есть можно все, что хочется.Правда, независимо от того, какой системы питания вы придерживаетесь, количество быстрых углеводов, консервированных продуктов, фаст-фуда и сладостей в рационе желательно сократить до минимума, так как эти продукты вредны не только для фигуры, но и для здоровья.Трехразовое питаниеТрехразовое питание, по мнению многих специалистов, больше подходит для поддержания веса. Похудеть на полноценном трехразовом питании будет нелегко, но вполне возможно, если три приема пищи будут состоять в основном из овощей, фруктов, нежирного мяса и цельнозерновых каш.Двухразовое питание вместе с перекусомДвухразовое питание вместе с перекусом может помочь похудеть. Смысл в том, что нужно полноценной завтракать и обедать, а ужин должен быть перекусом: на ужин можно съесть что-то легкое – салат из зелени (без масла, сметаны и майонеза), кефир или горсть орехов.Пятиразовое питаниеПятиразовое питание считается самым подходящим для похудения. Кроме того, такая система питания, как считают многие специалисты, подходит тем, кто много работает и кому нужно постоянно быть энергичным и активным. Дневная норма калорий делится на пять приемов пищи: основные – завтрак, обед, ужин, промежуточные – перекусы между ними. Такое питание разгоняет обмен веществ и способствует более успешному похудению.