Медики назвали идеальное средство от бессонницы

Природные ароматы помогают расслабиться, избавиться от стрессов и избавиться от неприятных мыслей.Современны фармацевтические фирмы готовы предложить множество препаратов и биодобавок для решения проблемы бессонницы, которая стала одной из главных проблем человечества, Об этом рассказала врач Виктория СавицкаяНо врачи говорят, что любое лекарство может иметь побочные эффекты, к тому же, частый их прием может вызвать привыкание.«Расслабиться, и избавиться от напряжения после тяжелого рабочего дня помогут ароматы мяты и мелиссы. Они освежают, помогают расслабиться и способствуют более глубокому и спокойному сну.Помогает при бессоннице и запах ванили. Он снимает усталость и тяжесть в мышцах, при этом расслабляет мозг. Ну и, конечно же, лаванда– этот запах не только снимает стрессы и негативные мысли, но и создает идеальные условия для глубокого и спокойного сна» - отметила эксперт.Но стоит помнить, что любое средство, которое воздействует как на наше физическое состояние, так и на психику, нужно применять очень осторожно. Если вы используете неразведенные эфирные масла, учите, что они концентрированные и потому 2-3 капель вполне хватит, чтобы наполнить ароматом все помещение.