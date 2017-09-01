Развод родителей: как защитить ребенка от стресса?

Исследователи из Стокгольмского университета проанализировали данные за 2001-2003 годы. В общей сложности 807 детей ответили на вопросы о стрессе и отношениях с родителями. А родители рассказали, насколько хорошо они ладили с бывшим партнером.Специалисты установили: дети, жившие с одним родителем, были более склонны испытывать стресс несколько раз в неделю, чем те, кто находился под совместной опекой.Результаты не зависели от качества отношений родителей с ребенком и между собой. Вероятно, дело в том, что дети, которые проводят время только с одним из родителей, теряют контакт с друзьями и родственниками.Ученые подчеркивают: под совместной опекой подразумевалась такая форма опеки, при которой ребенок мог жить с каждым из родителей по очереди.Другое исследование, проведенное сотрудниками Университета Атабаски, показало, что мачехи помогают детям пережить развод родителей. Вступление родителя в новый брак было одним из шести ключевых факторов, помогавших ребенку вновь почувствовать себя частью семьи. Рождение неполнородных братьев или сестер тоже положительно влияло на ребенка.