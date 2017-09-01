20 минут активности изменят вашу жизнь
Добровольцам рассказали, как проводить меньше времени сидя, стать активнее на работе и в свободное время. Уровень активности участников оценивали с помощью специального устройства в течение 7 дней 5 раз за год.
Исследование показало, что у участников, которые стали сидеть на 21 минуту в день меньше, снизились уровни сахара и холестерина в крови. Кроме того, 20 минут физической активности защищали мышцы ног.
Как известно, из-за сидячего образа жизни мышцы уменьшаются. Исследователи добавляют: даже работающие родители могут стать активнее и подавать своим детям хороший пример.
Ранее ученые обнаружили, что уровень физической активности родителя напрямую влияет на активность ребенка. Исследование показало: за каждую минуту, которую родитель проводил сидя, время физической активности ребенка уменьшалось на 0,10 минуты.
И, наоборот, с каждой минутой легкой физической активности родителей время, которое ребенок уделял легкой физической активности, увеличивалось на 0,6 минуты
Добавил Ivan в категорию Разное
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