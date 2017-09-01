"Плюсы" удивительных побочных эффектов лекарств

Общеизвестно, что все лекарственные препараты имеют побочное действие. Зачастую их относят в разряд "минусов", однако некоторые из них могут стать "плюсами".К примеру, когда бета-блокаторы были впервые использованы для лечения болезней сердца в 60-х годах, медики заметили удивительный эффект: препараты также помогали людям с мигренями. Теперь бета-блокаторы выписываются и против мигрени.Столь удивительные и удачные сочетания встречается не всегда. Однако следующие средства отличаются подобными свойствами, хотя осложнения всегда возможны. Итак, капли от глаукомы способствуют росту волос. Действительно, у многих пациентов после использования капель Латанопрост отрастают длинные и густые ресницы. В чем кроется секрет такой взаимосвязи, фармацевты пока не знают.Статины, понижающие уровень холестерина, могут повышать потенцию у мужчин, которым не помогает даже Виагра. Между тем, исследовали из Университета Пенсильванской медицинской школы выяснили, что сама по себе Виагра в смеси со стратинами прекрасно воздействовала на мужчин с эректильной дисфункцией.Последнее исследование австралийских ученых, доказывает, что аспирин помогает справиться с депрессией и может использоваться для профилактики развития некоторых видов рака. Специалисты выяснили, что женщины, принимавшие аспирин, по меньшей мере, шесть месяцев, реже страдали от депрессии в дальнейшем. По мнению экспертов, возможно, весь секрет кроется в улучшении кровотока и снижении воспаления в организме. А совместное исследование британских и японских ученых доказало, что употребление аспирина людьми среднего возраста в течение 5 и более лет снижает вероятность смерти от злокачественной опухоли на 34%, а от видов рака, связанных с желудочно-кишечным трактом, - на 54%.