Чип для борьбы с хроническими болями в спине

Специалисты Университета Сиднея (Австралия) разработали новую методику, позволяющую бороться с болями в спине - специальный чип блокирует болевые сигналы от позвоночника к головному мозгу. В следующем году новинка должна пройти этап клинических испытаний, в рамках которых медики проверят эффективность подавления болевых ощущений.В Университете Сиднея и сиднейской научной ассоциации NICTA устройство находится в разработке уже более двух лет и представляет собой продукт, в котором задействованы технологии из биомедицины, электротехники, механического инжиниринга и даже достижения в области текстильной промышленности.Новый чип - это биосовместимое устройство, которое по размерам менее спичечной головки. Фактически он представляет собой пару соединенных между собой устройств, размером 1,22 кв миллиметра. Корпус чипа выполнен из специализированного полимера и имеет микроотверствия для выхода проводов. Удаленно к чипу подключаются аккумулятор и компьютер, управляющий работой устройства. Аккумулятор чипа можно заряжать в беспроводном режиме.В NICTA говорят, что показанное сегодня устройство - это рабочий вариант и конечная версия еще может быть немного изменена. Тем не менее, существующая версия чипа неплохо измеряет уровни сигналов, идущих по нервным соединениям о означающим болевые ощущения. Чип при обнаружении болевого сигнала посылает 10-вольтовый сигнал малой силы тока, который гасит естественный нервный импульс и человек не ощущает боли в позвоночнике.Устройство планируется применять для борьбы с хроническими болями в спине, болях в ногах при повреждении нервных окончаний, при возникновении мигреней.