Диета "Перекуси кексом" шокировала медиков

Хотите быстро сбросить вес? Профессор Марк Хауб из Университета штата Канзас предлагает сделать это с помощью необычной диеты под названием "Перекуси кексом". Ученый предлагает употреблять в пищу продукты, которые обычно находятся под запретом у диетологов: сладости, сладкие хлопья, мюсли в меде, чипсы.Итак, профессор уверен: важно не то, что вы едите, а какое количество калорий потребляете. Его диету испытал на себе сотрудник The Daily Mail. Основным компонентом рациона стали сладкие бисквиты, наполненные кремом, под названием Twinkies. В день мужчина съедал по пять – шесть таких кексов и чипсы, что ровнялось 1700 калориям. При этом медики советуют взрослому мужчине потреблять ежедневно 2550 калорий.Итак, в течение двух недель журналист начинал свой день с двух чашек черного кофе и миски сладких хлопьев Golden Nuggets от Nestle. Кстати, сам создатель диеты Марк Хауб не советует есть подобные продукты перед детьми, чтобы не приучать их к нездоровой пище.Итак, к двум часам дня от подобного завтрака у сотрудника The Daily Mail разболелась голова. Он решил прилечь и пожевать бисквитные рулеты Mars и шоколадный батончик Galaxy Mistletoe. Далее шел протеиновый коктейль, а на ужин тарелка брокколи с морковью и в довесок сладкий батончик Jaffa Cake и опять кремовые бисквиты Twinkies, что были утром.По словам мужчины, он чувствовал себя голодным, однако количество калорий уже дошло до предельного значения, допустимого в рамках диеты. Его постоянно преследовало желание наброситься на овощи и фрукты, а желание притрагиваться к нездоровым продуктам таяло с каждым днем.Между тем, сбросить вес удалось. Проверка у врача показала: диета "Перекуси кексом" помогла сбросить почти пять килограммов. До этого прочие диеты не давали сбросить и килограмма. Однако общее состояние мужчины ухудшилось. Он страдал от головных болей и вялости. Избавившись от двойного подбородка, пухлых щек и пяти сантиметров в обхвате талии, "испытатель" заработал повышенный холестерин и воспаление печени.