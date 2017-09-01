Недосып помогает избавиться от дурных воспоминаний

Принято считать, что нехватка сна крайне негативным образом сказывается на здоровье. Однако последнее изыскание, результаты которого были опубликованы в журнале Biological Psychiatry, говорят об обратном. Оказывается, недосып помогает мозгу ограждать хозяина от пугающих воспоминаний.Это доказывает, что сон играет большую роль в консолидации памяти. Между тем, не все воспоминания действительно хороши. Важной составляющей тревожных расстройств являются воспоминания, связанные с чувством страха. Особенно это актуально у пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством. Получается, при нехватке сна, в процессе которого и происходит консолидация, можно себя оградить от травмирующего опыта.Данная точка зрения была проверена в ходе эксперимента. Ученые во главе с доктором Кенити Курияма собрали группу здоровых добровольцев. Им всем показывали ролики с машиной. В одних роликах машина ехала по дороге без проблем, а в других – попадала в страшную катастрофу. Затем половине добровольцев составили график сна, приводящий к недосыпанию.Финальные тесты показали: нехватка сна приводила к тому, что неприятные воспоминания, связанные с ДТП, просто исчезали из сознания человека, чего нельзя сказать об участниках, которые имели нормальный режим сна.