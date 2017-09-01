Врачи рассказали, какой грипп с этой осени будет терзать россиян
В сезонную вакцину включен гонконгский грипп и прошлогодний вариант вируса гриппа типа B. Попова подчеркивает: "Надо прививаться. В этом году из средств федерального бюджета выделены деньги для иммунизации более чем 40% всего населения РФ, будут деньги еще из бюджетов субъектов, муниципалитетов, а еще и частные деньги. То есть количество населения, которое в этом году будет привито против гриппа, никак не может быть меньше 45%. Надеемся, будет даже больше".
Важно понимать, что прививки прошлого года не защитят от нового штамма, поэтому требуется повторная вакцинация. Медики подчеркивают: грипп от обычной простуды можно распознать по высокой температуре, ознобу, головной боли, болям в мышцах и суставах, слабости, боли в горле, по сухому надсадному кашлю, насморку и чиханию. Самолечением гриппа не рекомендуется заниматься, как и откладывать терапию.
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