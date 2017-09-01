Врачи рассказали, какой грипп с этой осени будет терзать россиян

Эпидемии гриппа в этому году россиянам не удастся избежать, предупреждает глава Роспотребнадзора Анна Попова. В текущем эпидемическом сезоне россияне могут столкнуться сразу с четырьмя штаммами вируса гриппа, пишет "Московский комсомолец". Ожидается приход нового штамма свиного гриппа А (H1N1) и двух прежних вариантов вируса гриппа А (H3N2).В сезонную вакцину включен гонконгский грипп и прошлогодний вариант вируса гриппа типа B. Попова подчеркивает: "Надо прививаться. В этом году из средств федерального бюджета выделены деньги для иммунизации более чем 40% всего населения РФ, будут деньги еще из бюджетов субъектов, муниципалитетов, а еще и частные деньги. То есть количество населения, которое в этом году будет привито против гриппа, никак не может быть меньше 45%. Надеемся, будет даже больше".Важно понимать, что прививки прошлого года не защитят от нового штамма, поэтому требуется повторная вакцинация. Медики подчеркивают: грипп от обычной простуды можно распознать по высокой температуре, ознобу, головной боли, болям в мышцах и суставах, слабости, боли в горле, по сухому надсадному кашлю, насморку и чиханию. Самолечением гриппа не рекомендуется заниматься, как и откладывать терапию.