Бесплатная еда заставляет работать лучше, чем денежная премия
В рамках эксперимента в начале каждой рабочей недели сотрудникам приходили электронные письма с описанием вознаграждения за выполнение плана работ. Озвучивались три варианта бонусов: бесплатная пицца, 30 долларов или просто похвала от начальника. С самого первого дня бесплатная пицца оказалась абсолютным лидером в выборе сотрудников. Бесплатная пицца повышала производительности труда на 6,7%.
А вот деньги ценились меньше всего (рост производительности составлял 4,9%). Второе место заняло устное одобрение начальства. К примеру, "похлопывание по спине" помогло увеличить производительность труда на 6,6%.
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