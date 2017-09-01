Бесплатная еда заставляет работать лучше, чем денежная премия

Удивительно, но деньги - это плохая мотивация в работе. А вот пицца производит совершенно иной эффект, передает "Life.ru". Как показал эксперимент, проводившийся на одной из фабрик по производству компьютерных чипов в Израиле, пицца является лучшим мотиватором для продуктивной работы в коллективах.В рамках эксперимента в начале каждой рабочей недели сотрудникам приходили электронные письма с описанием вознаграждения за выполнение плана работ. Озвучивались три варианта бонусов: бесплатная пицца, 30 долларов или просто похвала от начальника. С самого первого дня бесплатная пицца оказалась абсолютным лидером в выборе сотрудников. Бесплатная пицца повышала производительности труда на 6,7%.А вот деньги ценились меньше всего (рост производительности составлял 4,9%). Второе место заняло устное одобрение начальства. К примеру, "похлопывание по спине" помогло увеличить производительность труда на 6,6%.