Оранжевые фрукты помогут сохранить здоровье сердца

Американские ученые рекомендуют людям, у которых проблемы с сердцем, употреблять больше продуктов оранжевого цвета. Ученые из США рекомендуют сердечникам употреблять в пищу больше продуктов оранжевого цвета.Проведя исследования, американцы пришли к выводу, что апельсины, мандарины, морковь и т. д. защищают человеческий организм от действия свободных радикалов, которые способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.Американские исследователи уверены, что фрукты и овощи, окрашенные в цвет солнца, богаты антиоксидантами, которые на несколько часов блокируют пагубное воздействие свободных радикалов.