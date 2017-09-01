Оранжевые фрукты помогут сохранить здоровье сердца
Проведя исследования, американцы пришли к выводу, что апельсины, мандарины, морковь и т. д. защищают человеческий организм от действия свободных радикалов, которые способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний.
Американские исследователи уверены, что фрукты и овощи, окрашенные в цвет солнца, богаты антиоксидантами, которые на несколько часов блокируют пагубное воздействие свободных радикалов.
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