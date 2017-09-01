Частый просмотр телевизора ухудшает работу мозга

В ходе наблюдения за 3247 участниками исследования в возрасте 18-30 лет, которое велось в течение 25 лет, американские ученые выяснили, что частый просмотр телевизора может привести к нарушениям умственной работоспособности, снижению памяти и прочих когнитивных функций.Все добровольцы иногда заполняли анкеты, оценивая то количество времени, которое они провели за просмотром ТВ, а также то, насколько они были активны в последнее время. Через 25 лет исследователи проверили умственные способности добровольцев.Оценка скорости обработки данных, вербальной информации и исполнительных функций показала, что те люди, которые проводили в день более трех часов у телевизора, чаще имели плохие результаты в тестировании и демонстрировали резкое снижение умственных способностей.