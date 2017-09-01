Частый просмотр телевизора ухудшает работу мозга
Все добровольцы иногда заполняли анкеты, оценивая то количество времени, которое они провели за просмотром ТВ, а также то, насколько они были активны в последнее время. Через 25 лет исследователи проверили умственные способности добровольцев.
Оценка скорости обработки данных, вербальной информации и исполнительных функций показала, что те люди, которые проводили в день более трех часов у телевизора, чаще имели плохие результаты в тестировании и демонстрировали резкое снижение умственных способностей.
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