Почему разрушается зубная эмаль?

Специалисты выделили распространенные причины, которые способствуют разрушению зубной эмали.Иногда даже при тщательном уходе за зубами людям приходится часто посещать стоматолога. Оказывается, есть продукты и лекарства, представляющие особую угрозу для зубной эмали, о вреде которых мы не задумываемся.Так, стоматологи называют потенциально опасными для здоровья зубов фруктово-ягодные чаи, особенно с лимоном и черной смородиной, в которых много весьма агрессивных для эмали кислот. Также агрессивно действуют на эмаль ферменты, содержащиеся в вине и энергетических напитках.Кроме того, опасность представляют некоторые лекарства, которые снижают выработку слюны, что приводит к высыханию слизистой рта и снижает защиту зубов от разрушения.И еще один фактор, ослабляющий естественную защиту зубов - слишком частое отбеливание, поскольку эта процедура истончает эмаль.