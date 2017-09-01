Любители горьких напитков могут быть психопатами

Любовь к горькой еде и напиткам, таким как черный кофе, может быть признаком негативных черт личности, в том числе макиавеллизма, садизма и нарциссизма, согласно новому исследованию ученых из Университета Инсбрука в Австрии.В ходе исследования специалисты изучили, как горькие вкусовые предпочтения могут быть связаны с антиобщественными чертами личности. Около 1000 участников со средним возрастом 35 лет были проанализированы в двух экспериментах.В первом эксперименте 500 мужчин и женщин был показан длинный список продуктов с равным количеством сладкого, соленого, кислого и горького, после чего их попросили оценить продукты по шкале от 0 до 6, начиная от «сильно не нравится» до «сильно нравится».Затем участники прошли 4 личностных опросника: первый опросник был предназначен для оценки уровня агрессии, второй – для оценки выраженности пяти основных черт личности (открытости, добросовестности, экстраверсии, уступчивости и невротизма), третий – для оценки психопатии, нарциссизма и макиавеллизма (склонности манипулировать другими в своих интересах), четвертый – для оценки склонности к садизму.Во втором эксперимента участникам было предложено оценить, насколько они согласны или не согласны с определенными заявлениями.Основываясь на обоих экспериментах, исследователи пришли к выводу, что горькие вкусовые предпочтения были связаны со злобными и агрессивными чертами личности.В частности, они были надежным предиктором макиавеллизма, психопатии, нарциссизма и садизма. По словам специалистов, употребление горьких продуктов позволяет людям испытать острые ощущения.