Мята поможет похудеть без изменения рациона

Исследователи из университета Уилинг из Соединенных Штатов пришли к выводу о том, что аромат мяты помогает проконтролировать аппетит, и, как следствие, похудеть.В результате эксперимента выяснилось, что те, кто вдыхал запах мяты, употребляли каждую неделю на 1800 калорий меньше, чем обычно. При этом их рацион не менялся.Ученые решили провести эксперимент, который длился в течение месяца и в котором участвовали более 3000 женщин, хотевших сбросить вес. Перед тем, как принимать пищу, им было предложено вдыхать запахи эфирных масел и разных растений.В результате эксперимента выяснилось, что те, кто вдыхал запах мяты, употребляли каждую неделю на 1800 калорий меньше, чем обычно. При этом их рацион не менялся.В связи с этим полагают ученые, тем, кто намерен протестировать подобную «аромадиету», не придется отказываться от любимой пищи. Для того, чтобы получать меньше калорий, необходимо только поместить на запястье мятное масло и вдыхать его запах в течение дня.Тем не менее, исследователи утверждают, что мятный запах представляет собой только помощника для того, чтобы избавиться от лишних килограммов, и более эффективен он, когда сочетается, к примеру, со спортивными упражнениями.