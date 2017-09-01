Мята поможет похудеть без изменения рациона

Исследователи из университета Уилинг из Соединенных Штатов пришли к выводу о том, что аромат мяты помогает проконтролировать аппетит, и, как следствие, похудеть.

В результате эксперимента выяснилось, что те, кто вдыхал запах мяты, употребляли каждую неделю на 1800 калорий меньше, чем обычно. При этом их рацион не менялся.

Ученые решили провести эксперимент, который длился в течение месяца и в котором участвовали более 3000 женщин, хотевших сбросить вес. Перед тем, как принимать пищу, им было предложено вдыхать запахи эфирных масел и разных растений.

В результате эксперимента выяснилось, что те, кто вдыхал запах мяты, употребляли каждую неделю на 1800 калорий меньше, чем обычно. При этом их рацион не менялся.

В связи с этим полагают ученые, тем, кто намерен протестировать подобную «аромадиету», не придется отказываться от любимой пищи. Для того, чтобы получать меньше калорий, необходимо только поместить на запястье мятное масло и вдыхать его запах в течение дня.

Тем не менее, исследователи утверждают, что мятный запах представляет собой только помощника для того, чтобы избавиться от лишних килограммов, и более эффективен он, когда сочетается, к примеру, со спортивными упражнениями.

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