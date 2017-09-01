Найден метод, позволяющий отказаться от зубных паст

В ближайшее время с полок магазина могут исчезнуть традиционные зубные пасты. Дело в том, что голландские ученые выделили особый белок, который позволяет бактериям удерживаться на зубной эмали. Это открытие приведет к созданию препарата, лишающего бактерии данной способности, а значит, защищающего зубы.Итак, речь идет о белке глюкансахараза, с помощью которой микробы превращают поступающие с пищей моносахариды в длинные полисахаридные цепочки. А они уже помогают микроорганизмам сцепляться с поверхностью зубов, образовывая зубной налет. Кстати, аналогичный механизм используют стрептококки Streptococcus mutans, окисляющие сахарозу из пищи до молочной кислоты. А кислота портит зубы.Ученые выделили глюкансахаразу из молочнокислых бактерий Lactobacillus reuteri. Полученные кристаллы чистого белка были исследованы с помощью рентгеноструктурного анализа. Этот метод позволяет получить трехмерную пространственную структуру биологических макромолекул. Что касается структуры глюкансахаразы, то она представляет собой последовательность нескольких доменов, соединенных друг с другом. Сами же домены формирует не одна цепочка аминокислот, а две, соединяющиеся в U-образную структуру.Белок работает, сначала расщепляя сахарозу на глюкозу и фруктозу, и затем присоединяя остаток глюкозы к растущей цепочке полисахарида. Два этих процесса можно блокировать ингибиторами, выяснили ученые. Пока самих ингибиторов еще нет в арсенале исследователей, однако информация о структуре глюкансахаразы значительно облегчает задачу их создания и последующей разработки зубных средств и даже сладостей нового поколения, не дающих образовываться налету.