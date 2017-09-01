Беременным не рекомендуется пользоваться быттехникой

Беременным необходимо меньше пользоваться бытовыми приборами, в том числе теми, которые излучают электромагнитные поля, поскольку они могут стать причиной развития астмы у будущего ребенка, считают ученые.Ученые из Калифорнии рекомендуют беременным женщинам меньше пользоваться фенами, пылесосами и микроволновками - эта удобная бытовая техника может спровоцировать развитие астмы у их будущих детей. Также не повезло тем детям, чьи мамы, ожидая их, жили в домах рядом со столбами линий электропередач.Исследователи наблюдали за 800 беременными женщинами, а потом еще в течение 13 лет - за их рожденными детьми, измеряя электромагнитные поля, в которых они проживают. Оказалось, что влияние полей большой мощности в три раза повышало риск развития астмы.Авторы исследования призывают будущих матерей находиться подальше от работающих приборов, излучающих электромагнитные поля, хотя в научном сообществе считают, что нужны дополнительные исследования.