Почему мужчины становятся алкоголиками чаще, чем женщины?

Мужчины, которые регулярно употребляют спиртные напитки в течение многих лет, имеют гораздо больше шансов стать алкоголиками, чем женщины, из-за изменений в мозге, предупреждают ученые из Университета Финляндии.По словам экспертов, многолетнее пристрастие к алкоголю изменяет активность в области мозга, которая, как считается, вызывает тягу к алкоголю. При этом женщины не демонстрируют таких же изменений активности мозга, в связи с чем им значительно легче отказаться от спиртного.Такие выводы были сделаны в ходе сканирования мозга 11 мужчин и 16 женщин в возрасте до 28 лет, которые пили в течение десятилетия, потребляя, по меньшей мере, 25 единиц алкогольных напитков в неделю, что эквивалентно почти трем бутылкам вина или 4,5 л пива. Согласно статистике, мужчины употребляют алкоголь чаще женщин и в три раза чаще выпивают более 14 единиц спиртных напитков за один присест. Мужчины также составляют две трети случаев госпитализаций из-за проблем со здоровьем, вызванных употреблением алкоголя.По словам экспертов, работа мозга мужчин при длительном употреблении алкоголя меняется в большей степени, чем работа мозга женщин. Ранее исследователи обнаружили, что люди, пристрастившиеся к спиртному, имеют более выраженную электрическую активность в коре головного мозга – центре принятия решений.