Ротавирусная инфекция наступает: как защитить ребенка от заболевания

Ротавирусная инфекция характерна тем, что передается через прикосновения по схеме рука-нога-рот. То есть ее «потенциальные клиенты» - это дети в возрасте до трех лет, которые могут прикоснуться губами к качели, поднять с асфальта конфету или хлебнуть воду из бассейна.

После бума ротавирусной инфекции в Турции, украинские мамы задумались о том, каким образом могут защитить своих детей.

Им на помощь в этом вопросе пришли медики, которые предоставили список рекомендаций из трех пунктов.

Итак, первое – залог того, что вы максимально сократите вероятность заражения – вы как можно чаще будете мыть ребенку руки с антибактериальным мылом.

Второе – медики советуют разделить постельное белье и полотенца между членами семьи, чтобы избежать возможной передачи вируса.

Третье – обязательная изоляция больного от общества до момента выздоровления.

Добавил Ivan в категорию Инфекционные болезни

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