Ротавирусная инфекция наступает: как защитить ребенка от заболевания
После бума ротавирусной инфекции в Турции, украинские мамы задумались о том, каким образом могут защитить своих детей.
Им на помощь в этом вопросе пришли медики, которые предоставили список рекомендаций из трех пунктов.
Итак, первое – залог того, что вы максимально сократите вероятность заражения – вы как можно чаще будете мыть ребенку руки с антибактериальным мылом.
Второе – медики советуют разделить постельное белье и полотенца между членами семьи, чтобы избежать возможной передачи вируса.
Третье – обязательная изоляция больного от общества до момента выздоровления.
Добавил Ivan в категорию Инфекционные болезни
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