Какие продукты лучше всего повышают иммунитет?
Большое количество пищевых волокон содержат растительные продукты - ягоды, овощи и фрукты, орехи.
Овощи и орехи содержат большое количество каротиноидов и антиоксидантов, которые держат иммунную систему в тонусе.
Употребление в пищу орехов снизит риск хронических заболеваний.
В ягодах содержится большое количество витамина С, который препятствует разрушению клеток, а также очень полезен для поддержания иммунной системы.
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