Какие продукты лучше всего повышают иммунитет?

Известно, что здоровье иммунной системы на 70% зависит от состояния кишечной микрофлоры. Ученые из Калифорнийского университета утверждают, что лучше всего укрепляет иммунную систему волокнистая пища.Большое количество пищевых волокон содержат растительные продукты - ягоды, овощи и фрукты, орехи.Овощи и орехи содержат большое количество каротиноидов и антиоксидантов, которые держат иммунную систему в тонусе.Употребление в пищу орехов снизит риск хронических заболеваний.В ягодах содержится большое количество витамина С, который препятствует разрушению клеток, а также очень полезен для поддержания иммунной системы.