Очистка питьевой воды неэффективна и вредна для здоровья

Даже в самой, казалось бы, чистой воде можно найти миллионы бактерий. По мнению ученых, стоит отказаться от идеи тотальной очистки, ведь некоторые бактерии позитивно сказываются на здоровье человека.

Латгард Раскин из Мичиганского университета констатирует: широкая практика тотальной очистки воды с помощью хлора и других химикатов почти безрезультатна. Используя современные технологии, нереально полностью убрать микроорганизмы из воды. Зато могут удаляться полезные бактерии.

Например, нитраты, которые загрязняют питьевую воду, возможно преобразовать в безвредный азот за счет использования некоторых бактерий. Поэтому, стимулируя рост данных микроорганизмов, получится, наоборот, повысить качество и безопасность питьевой воды.

Эти предложения подкреплены статистикой. Так с апреля по октябрю 2010 года специалисты изучали бактериальную ДНК в питьевой воде из Анн-Арбор. Целью анализа было выявление конкретных бактерий в воде, факторов, влияющих на бактериальное сообщество.

Оказалось, немного поменяв кислотность воды в ходе ее фильтрации или даже изменив метод очистки самих фильтром, можно помочь полезным бактериям вытеснить вредные.

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