Очистка питьевой воды неэффективна и вредна для здоровья

Даже в самой, казалось бы, чистой воде можно найти миллионы бактерий. По мнению ученых, стоит отказаться от идеи тотальной очистки, ведь некоторые бактерии позитивно сказываются на здоровье человека.Латгард Раскин из Мичиганского университета констатирует: широкая практика тотальной очистки воды с помощью хлора и других химикатов почти безрезультатна. Используя современные технологии, нереально полностью убрать микроорганизмы из воды. Зато могут удаляться полезные бактерии.Например, нитраты, которые загрязняют питьевую воду, возможно преобразовать в безвредный азот за счет использования некоторых бактерий. Поэтому, стимулируя рост данных микроорганизмов, получится, наоборот, повысить качество и безопасность питьевой воды.Эти предложения подкреплены статистикой. Так с апреля по октябрю 2010 года специалисты изучали бактериальную ДНК в питьевой воде из Анн-Арбор. Целью анализа было выявление конкретных бактерий в воде, факторов, влияющих на бактериальное сообщество.Оказалось, немного поменяв кислотность воды в ходе ее фильтрации или даже изменив метод очистки самих фильтром, можно помочь полезным бактериям вытеснить вредные.