Кесарево сечение приводит к снижению IQ ребенка

Все больше детей появляются на свет посредством кесарева сечения. И данный факт крайне беспокоит ученых из Медицинской школы Йельского университета. Они выяснили, что дети, рожденные естественным путем, имеют более высокий IQ, чем кесарята.Секрет кроется в повышенном уровне белка UCP2. Он помогает развиться краткосрочной и долгосрочной памяти - ключевым составляющим IQ. Исследования на мышах показали: концентрация протеина была высока в день родов, если животные рожали нормально. Притом, высокий уровень белка оставался даже, когда мышата вырастали.Вероятно, аналогичный механизм действует и в человеческом организме. Комментирует автор изыскания Тамас Хорват: "Пока клинические исследования человека не проводились. Но, судя по всему, естественные роды важны для развития мозга в первые годы жизни и в дальнейшем".Распространенность кесарева сечения эксперты связывают с увеличением возраста матерей. Это, в свою очередь, сопряжено с увеличением числа случаев гестационного диабета. Иногда же кесарево проводят не из медицинских соображений, а по личной просьбе женщины.