Изобретатели придумали, как максимально улучшить зрение человека

Компания Ocumetics Technology Corporation протестировала уникальный бионический хрусталик. По словам разработчиков, хрусталик может появиться в арсенале глазных хирургов уже через два года.Речь идет о так называемом динамическом хрусталике. Его имплантируют пациенту в ходе несложной операции - катарактальной хирургии. В результате установки нового хрусталика у пациента на 100% восстанавливается четкость зрения. Уникальность искусственного хрусталика в его способности к саморегулированию.Он позволяет фокусироваться на разных расстояниях, с диапазоном в разы превосходящим показатели человека с четким зрением (видны детали предметов на расстоянии 30 метров). Еще плюс - с искусственным хрусталиком глаза меньше устают. Также важен тот факт, что система имеет максимально гибкую архитектуру.То есть, возможна установка компонентов, ее усовершенствующих. Ученые считают, что в ближайшем будущем вполне возможно проецировать экран телефона прямо в глазах, еще больше увеличить разрешение или встроить систему подачу лекарства в глаз, если это необходимо.