Сухофрукты не менее полезны, чем свежие фрукты

Эксперты считают, что употребление сухофруктов предотвращает нарушение обмена веществ и защищает от рака.Сухофрукты названы диетологами не менее полезными, чем свежие фрукты. Они не уступают им по энергетической ценности и пользе.Международная группа экспертов во главе с Депиелом Галлахером в ходе исследования выяснила, что сухофрукты - прекрасный источник клетчатки. При этом они имеют низкий гликемический индекс, поэтому способны предотвратить нарушения обмена веществ.Кроме того, в сухих фруктах обнаружено значительное количество активных фенольных соединений, защищающих от сердечно-сосудистых заболеваний, проблем с лишним весом и от некоторых форм рака.