Эксперты: 5 из 6 лекарств - бесполезны
Критики фарминдустрии утверждают, что от большинства современных лекарств широкого потребления нет никакого толка. Мнение экспертов таково: фармацевтические компании тратят астрономические суммы на медиков. В свою очередь, врачи выписывают своим пациентам препараты, которые, в лучшем случае, вообще не эффективны. Но иногда ситуация осложняется наличием в этих лекарствах серьезных побочных эффектов.
Как утверждает социолог Дональд Лайт из университета медицины штата Нью-Джерси, данные независимых экспертов беспристрастно свидетельствуют о бесполезности многих лекарственных препаратов. Иногда они улучшают состояние, но только благодаря эффекту плацебо. Но одновременно с этим растет количество случаев ухудшения здоровья из-за приема таких лекарств. Встречаются также случаи с летальным исходом.
По словам Лайта, жалобы пациентов на побочный эффект лекарств часто игнорируются врачами. И это не удивительно, если принять во внимание заинтересованность медиков в продаже определенных лекарств. Что касается фармацевтических компаний, они из тех же соображений скрывают информацию о побочных эффектах и преувеличивают данные о пользе препаратов.
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