Эксперты: 5 из 6 лекарств - бесполезны

5 из 6 видов лекарств, которые наиболее часто прописывают врачи, практически бесполезны. Они не оказывают никакого положительного влияния на здоровье пациента.Критики фарминдустрии утверждают, что от большинства современных лекарств широкого потребления нет никакого толка. Мнение экспертов таково: фармацевтические компании тратят астрономические суммы на медиков. В свою очередь, врачи выписывают своим пациентам препараты, которые, в лучшем случае, вообще не эффективны. Но иногда ситуация осложняется наличием в этих лекарствах серьезных побочных эффектов.Как утверждает социолог Дональд Лайт из университета медицины штата Нью-Джерси, данные независимых экспертов беспристрастно свидетельствуют о бесполезности многих лекарственных препаратов. Иногда они улучшают состояние, но только благодаря эффекту плацебо. Но одновременно с этим растет количество случаев ухудшения здоровья из-за приема таких лекарств. Встречаются также случаи с летальным исходом.По словам Лайта, жалобы пациентов на побочный эффект лекарств часто игнорируются врачами. И это не удивительно, если принять во внимание заинтересованность медиков в продаже определенных лекарств. Что касается фармацевтических компаний, они из тех же соображений скрывают информацию о побочных эффектах и преувеличивают данные о пользе препаратов.