Рак кожи чаще встречается у богатых людей

Самая опасная из разновидностей рака кожи - меланома - встречается чаще всего у женщин из богатых семей, поскольку они любят проводить время на солнечных курортах и часто посещают солярии.Медики США и Великобритании вычислили бич молодых богатых жительниц своих стран. Проанализировав истории болезни представительниц прекрасного пола от 15 до 39 лет, которые принадлежат к разным социальным группам, специалисты установили, что профессиональным заболеванием молодых обеспеченных американок и британок является меланома - самая опасная из разновидностей рака кожи.Исследование показало, что среди этой группы женщин уровень заболеваемости на 70% выше, чем среди других. Такой колоссальный риск связан с тем, что женщины из богатых семей часто посещают солнечные курорты, а также любят процедуры в солярии.Однако врачи отмечают, что среди этой социальной группы процент диагностирования рака на ранних стадиях достаточно высок, поскольку они имеют доступ к качественному медицинскому обслуживанию.