Дети с аллергией чаще других малышей болеют психическими недугами

Во время осуществления комплексных испытаний врачам удалось доказать, что дети с аллергией чаще других малышей имеют расстройства психики.Такой вывод специалисты сделали после проведения нескольких экспериментов. Оказалось, что мальчики и девочки, склонные к возникновению аллергических реакций, чаще других детей сталкиваются с психологическими заболеваниями. По словам медиков, наличие аллергии у человека способствует появлению тревоги и депрессии. Страх унижения и социального отторжения вызывает у детей сильный стресс.В процессе осуществления лабораторных наблюдений врачи задействовали 80 респондентов. Возраст всех добровольцев варьировался от 4 до 12 лет. В ходе проведения опытов специалисты задействовали здоровых детей, а также тех, кто имел пищевую аллергию. По словам экспертов, в Америке это заболевание наблюдается у 8% от общего числа детей.Выяснилось, что мальчики и девочки, страдающие аллергией, чаще других малышей имеют расстройства психики.