Нездоровый образ жизни приводит к преждевременному старению сердца
Новый анализ, основанный на изучении 1,2 миллиона человек в возрасте старше 30 лет, показывает, что 83% мужчин и 73% женщин страдают от преждевременного старения сердца. Врачи особенно обеспокоены людьми в возрасте старше 50 лет, так как именно в этот период риск возникновения сердечного приступа, инсульта или остановки сердца резко возрастает.
Каждый месяц 7400 человек в Англии умирают от сердечных заболеваний или инсульта. Четверть смертей приходится на лиц моложе 75 лет, и большинство этих смертей можно предотвратить, говорят ученые. Большой возраст сердца – это весомый фактор развития деменции, сердечного приступа, инсульта, хронического заболевания почек и диабета. При этом специалисты подчеркивают, что внесение простых изменений в образ жизни, таких как улучшение питания и регулярная физическая активность, могут снизить этот риск.
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