Нездоровый образ жизни приводит к преждевременному старению сердца

Современный нездоровый образ жизни нередко приводит к тому, что почти каждый пятый мужчина в возрасте 50 лет имеет сердце, которое по всем показателям соответствует 60-летнему возрасту, сообщают британские ученые. Согласно полученным данным, около 18% мужчин и 14% женщин в возрасте от 50 лет имеют сердце, возраст которого на 10 лет старше, чем должен быть. Растущие показатели ожирения, плохое питание и отсутствие физических упражнений наносят ущерб здоровью сердечно-сосудистой системы, говорят медики.Новый анализ, основанный на изучении 1,2 миллиона человек в возрасте старше 30 лет, показывает, что 83% мужчин и 73% женщин страдают от преждевременного старения сердца. Врачи особенно обеспокоены людьми в возрасте старше 50 лет, так как именно в этот период риск возникновения сердечного приступа, инсульта или остановки сердца резко возрастает.Каждый месяц 7400 человек в Англии умирают от сердечных заболеваний или инсульта. Четверть смертей приходится на лиц моложе 75 лет, и большинство этих смертей можно предотвратить, говорят ученые. Большой возраст сердца – это весомый фактор развития деменции, сердечного приступа, инсульта, хронического заболевания почек и диабета. При этом специалисты подчеркивают, что внесение простых изменений в образ жизни, таких как улучшение питания и регулярная физическая активность, могут снизить этот риск.