Медики объяснили причину появления неприятного запаха изо рта
Например, стресс или сильные негативные переживания могут спровоцировать выработку гормонов, а те активизировать патогенные бактерии вызывающие галитоз (плохой запах изо рта).
Гастрит и язва также факторы вызывающие неприятный запах из ротовой полости.
Язык тоже как и зубы нужно чистить, иначе это тоже может привести к галитозу.
Обезвоживание - это фактор вызывающий запах изо рта, а все из-за малого количества слюны. Не стоит забывать и о том, что диабет также может вызвать галитоз.
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