Медики объяснили причину появления неприятного запаха изо рта

Плохой запах изо рта - это неприятное явление, которое отталкивает людей друг от друга. Оказывается, такой запах может вызвать несколько факторов.Например, стресс или сильные негативные переживания могут спровоцировать выработку гормонов, а те активизировать патогенные бактерии вызывающие галитоз (плохой запах изо рта).Гастрит и язва также факторы вызывающие неприятный запах из ротовой полости.Язык тоже как и зубы нужно чистить, иначе это тоже может привести к галитозу.Обезвоживание - это фактор вызывающий запах изо рта, а все из-за малого количества слюны. Не стоит забывать и о том, что диабет также может вызвать галитоз.