Какой напиток поможет быстро восстановить силы?

Вишневый сок быстро восстанавливает физические силы после занятий спортом.Вишня может помочь спортсменам уменьшить повреждения мышц, чтобы быстрее восстановить силы после сложной тренировки. Британские физиологи из London South Bank University давали профессиональным атлетам вишневый сок два раза в день в течение недели, до и через 2:00 после интенсивных силовых тренировок.Спортсмены, которые пили вишневый сок, гораздо быстрее восстанавливали свои физические силы: нормальная мышечная сила была восстановлена на 90% в течение 24 часов, по сравнению с лишь 85% от нормы среди тех, кто не пил сок - существенная разница, что влияет на эффективность физических способностей во время соревнований.По мнению медиков, мощные антиоксидантные соединения в вишне уменьшают окислительное повреждение мышц - ущерб, который обычно возникает, когда мышцы долго работали, таким образом, скорее восстанавливая их функции. По противовоспалительный эффект ягоды несут ответственность соединения под названием антоцианы, которые придают вишни ее ярко-красный цвет. Вишня очень вкусная и доступная круглый год в замороженном виде или в виде сока. В дополнение к восстановлению физических способностей тела, вишня также положительно влияет на внутреннее воспаление, связанное с болезнями сердца и артритом.