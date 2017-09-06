Врачи смогут видеть пациентов насквозь

Команда исследователей из Университета Эдинбурга (University of Edinburgh) предложила альтернативу рентгенографическому исследованию. Они создали прибор, с помощью которого можно буквально увидеть пациентов насквозь.Кев Даливал (Kev Dhaliwal) поясняет, что сейчас исследователи тестируют прототип нового устройства – с его помощью они способны точно определить, где именно в теле находится эндоскоп, который применяется для диагностики многих заболеваний.Несмотря на то, что эндоскоп оборудован источником света, располагающимся на конце гибкой трубки, этот свет может отражаться от внутренних тканей и частично поглощаться ими. До последнего времени отследить, где находится эндоскоп, можно было лишь с помощью рентгена. Новое же устройство способно обнаружить свет, испускаемый эндоскопом, и, соответственно, помочь понять, где находится сам прибор.Новая камера улавливает единичные фотоны – для этого она оборудована силиконовым чипом, поверхность которого покрыта тысячами детекторов, улавливающих фотоны. Кроме того она регистрирует и рассеянный свет – все это довольно точно позволяет понять, где в теле находится эндоскоп. Авторы утверждают, что «глубина» детекции достигает 20 см.Внедрение нового прибора в клиническую практику существенно упростит процедуру эндоскопического обследования, а также сделает ее дешевле. Применяться новая камера сможет во многих областях медицины. Для ее работы не нужно никакое дополнительное специальное оборудование, а также особая подготовка пациента. Исследователи надеются, что после соответствующих экспериментов, камера начнет использоваться в больницах – ее внедрение сделает многие медицинские процедуры еще менее инвазивными, а значит – менее травмирующими и более безопасными.