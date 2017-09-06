Мозоли на ступнях могут свидетельствовать об опасном заболевании

Может ли твердая кожа на наших ступнях быть признаком опухоли? Ученые обнаружили связь между мозолями и раком пищевода.Мозоли на ногах традиционно воспринимаются, как безвредные, хотя и довольно неприятные последствия большой подвижности и физической активности человека. Существует множество народных способов борьбы с мозолями, но согласно результатам нового исследования, твердая кожа на подошвах ступней может быть следствием гораздо более тяжелых проблем со здоровьем. Ученые полагают, что они открыли связь между мозолями на ногах и раком пищевода.Исследователи из Queen Mary University в Лондоне выяснили, что наследственная форма утолщения кожи под названием кератодермия (тилез) говорит о риске рака пищевода. В некоторых случаях тилез принимает выраженный процесс, что людям приходится срезать участки отвердевшей кожи с помощью лезвия бритвы. Выяснилось, что являющийся причиной данного расстройства ген iRHOM2 играет важную роль в процессе затвердения кожи ладоней и ступней, так как он контролирует кератин - наиболее обильный по уровню компонент кожи.Исследователи установили, что мыши с удаленными генами iRHOM2 обладали аномально тонкой кожей на конечностях. В то время как человек с повышенным содержанием iRHOM2 демонстрирует более толстую кожу ступней и ладоней с мозолями, он же значительно чаще сталкивается и с раком пищевода. Результаты данного исследования могут привести к созданию новых направлений в разработке методов лечения рака пищевода, а также кардинально новому пониманию таких расстройств, как псориаз и рак кожи.