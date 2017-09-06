Диетологи назвали пять самых полезных продуктов сентября

Эти продукты смело можно назвать суперфудами первого месяца осени.Сентябрь издавна считается самым «вкусным» месяцем в году, потому как новый урожай только собран и столы ломятся от овощей, сезонных фруктов, ягод, орехов, меда и других продуктов пчеловодства. Так почему бы не воспользоваться ситуацией и не обогатить свой организм полезными веществами, витаминами и минералами?Диетологи подсказали, на какие продукты следует подналечь в сентябре:1. Грецкие орехи богаты витаминами А, В, С, Е и Р, а также минералами - железо, йод, калий, кальций, натрий, магний, фосфор и т. д. Благотворно воздействуют на сердечно-сосудистую и нервную системы. Грецкий орех является мощным природным антиоксидантом - молодость как внутренняя, так и внешняя, вам обеспечена.2. Виноград насыщает кровеносную систему органическими кислотами, фруктозой, калием, аскорбиновой кислотой и т. д. Плюс ко всему, в винограде достаточно много клетчатки, необходимой для пищеварения. Винограду свойственен тонизирующий эффект, а это как раз то, что нужно в серые осенние деньки.3. Яблоки укрепляют иммунитет, что очень важно перед началом холодного времени года. Тем более сейчас, когда яблоки только начали созревать, они содержат максимальное количество витамина С. За счет того, что в большей степени яблоки состоят из воды, их можно использовать, как продукт для похудения.4. Тыква содержит множество витаминов и минералов, способствующих оздоровлению всего организма. С помощью тыквы можно здорово похудеть, наладить обмен веществ, очистить организм от токсинов, улучшить зрение и так далее. Осенью многие люди впадают в депрессию и страдают от собственной вспыльчивости, так вот тыква в рационе питания способна уладить эти проблемы и положительно повлиять на ваше настроение. Тыква в любом виде необычайно полезна, а если ее сочетать еще и с другими продуктами из этого списка, то польза станет двойной.5. Мед считается наиболее полезным продуктом из всех вышеперечисленных, потому как обладает неимоверным списком уникальных свойств. Вещества, входящие в состав меда, обеспечивают молодость организму, не позволяют размножаться вирусам и бактериям, выводят токсины, участвуют в процессе усвоения пищи и помогают похудеть, способствуют быстрому заживлению язв и наружных ран и так далее.Желательно хотя бы раз в день съедать порцию того или иного продукта из этого списка, делая таким образом свой рацион питания сбалансированным и полезным.