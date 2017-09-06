Завтраки, которые предпочитают в восьми самых «здоровых» странах мира

В странах, где здоровье превыше всего, завтракают по-особенному.Как мы знаем, завтрак является самым важным приемом пищи, который пропускать диетологи категорически не рекомендуют. Понятно, что утром мы должны кушать только полезную пищу, заряжающую нас энергией и силой, но у многих людей не хватает фантазии и опыта, чтобы приготовить что-нибудь эдакое. Поэтому эксперты поделились уже готовыми рецептами завтраков из восьми стран, где здоровье важнее всего.Швейцарские завтракиВ Швейцарии люди неприхотливы к завтракам. Чаще всего они готовят овсянку с яблоками и орехами или же мюсли, а заправляют эти блюда лимонным соком или же сгущенным молоком. Второй завтрак у швейцар более сытный — это могут быть оладьи из картофеля, яичница с беконом, бутерброды с сыром и свежим хлебом.Завтрак испанцаВ Испании пьют утром кофе и едят хлеб как простой, так и приготовленный по особому рецепту. Испанцы души не чают в Pan Con Tomate — это хлеб, который обжаривают с обеих сторон, и поливают смесью из тертого чеснока и томатов с оливковым маслом.Завтраки в ИсландииЗдесь основательно завтракают. Первым делом съедают тарелку мюсли с йогуртом. Иногда к этому блюду добавляют для разнообразия ягоды и орехи, которые есть в холодильнике. Вместе с мюсли употребляются тосты, желательно «с пылу с жару», с исландским маслом или соусом из свежих ягод.Итальянский завтракИтальянцы не нарушают традиций и завтракают практически всегда одинаково — это чашка кофе «эспрессо» или же «капучино» с пирожным, круассаном либо сладкой булкой.Завтрак японцаЯпонцы предпочитают на завтрак яйца и рис, а также мисо-суп с жареными хлебными тостами. В качестве напитков они, как и многие другие нации, пьют по утрам кофе.Сингапурские завтракиСамое популярное утреннее блюдо в Сингапуре — это лапша, сваренная на мясном бульоне. Иногда на завтрак готовят рисовую кашу.Завтрак в ШвецииШведы любят кушать много, особенно на завтрак. На столе могут одновременно стоять тарелка овсянки с ягодами или мюсли, бутерброды с ветчиной и сыром, вареные или жареные яйца, йогурт и кофе.Завтраки австралийцевОбычно в Австралии завтракают так: овсянка, вареные яйца, сосиски, яичница с беконом и томатами, обязательно кофе, тосты с джемом, пирожные и много чего другого с высоким содержанием калорий.