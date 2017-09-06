Завтраки, которые предпочитают в восьми самых «здоровых» странах мира
Как мы знаем, завтрак является самым важным приемом пищи, который пропускать диетологи категорически не рекомендуют. Понятно, что утром мы должны кушать только полезную пищу, заряжающую нас энергией и силой, но у многих людей не хватает фантазии и опыта, чтобы приготовить что-нибудь эдакое. Поэтому эксперты поделились уже готовыми рецептами завтраков из восьми стран, где здоровье важнее всего.
Швейцарские завтраки
В Швейцарии люди неприхотливы к завтракам. Чаще всего они готовят овсянку с яблоками и орехами или же мюсли, а заправляют эти блюда лимонным соком или же сгущенным молоком. Второй завтрак у швейцар более сытный — это могут быть оладьи из картофеля, яичница с беконом, бутерброды с сыром и свежим хлебом.
Завтрак испанца
В Испании пьют утром кофе и едят хлеб как простой, так и приготовленный по особому рецепту. Испанцы души не чают в Pan Con Tomate — это хлеб, который обжаривают с обеих сторон, и поливают смесью из тертого чеснока и томатов с оливковым маслом.
Завтраки в Исландии
Здесь основательно завтракают. Первым делом съедают тарелку мюсли с йогуртом. Иногда к этому блюду добавляют для разнообразия ягоды и орехи, которые есть в холодильнике. Вместе с мюсли употребляются тосты, желательно «с пылу с жару», с исландским маслом или соусом из свежих ягод.
Итальянский завтрак
Итальянцы не нарушают традиций и завтракают практически всегда одинаково — это чашка кофе «эспрессо» или же «капучино» с пирожным, круассаном либо сладкой булкой.
Завтрак японца
Японцы предпочитают на завтрак яйца и рис, а также мисо-суп с жареными хлебными тостами. В качестве напитков они, как и многие другие нации, пьют по утрам кофе.
Сингапурские завтраки
Самое популярное утреннее блюдо в Сингапуре — это лапша, сваренная на мясном бульоне. Иногда на завтрак готовят рисовую кашу.
Завтрак в Швеции
Шведы любят кушать много, особенно на завтрак. На столе могут одновременно стоять тарелка овсянки с ягодами или мюсли, бутерброды с ветчиной и сыром, вареные или жареные яйца, йогурт и кофе.
Завтраки австралийцев
Обычно в Австралии завтракают так: овсянка, вареные яйца, сосиски, яичница с беконом и томатами, обязательно кофе, тосты с джемом, пирожные и много чего другого с высоким содержанием калорий.
Добавил Ivan в категорию Разное
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