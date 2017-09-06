Ученые: сайты знакомств опасны для здоровья

Такие сайты приводят к случайным половым связям и, в частности, к занятиям незащищенным оральным сексом. Между тем незащищенный оральный секс - один из основных способов распространения вируса папилломы человека, включая штамм HPV-16, вызывающий рак шейки матки, рак языка, миндалин, мягкого неба и гортани."Ранее мы рекомендовали не проводить бесплатное прививание подростков мужского пола от вирусов папилломы человека, в отличие от вакцинации девочек 12-13 лет. Однако данное решение, как оказалось, выносили на основе ложных предположений и без учета современных интернет-тенденций.Были полностью проигнорированы сексуальные привычки поколения Tinder. Такой выбор будет стоить жизней", - говорит Мик Армстронг, председатель Британской стоматологической ассоциации, стоящей за исследованием.Медики констатируют: вирусы папилломы человека передаются бытовым и половыми путем через кровь, кожу и слизистые оболочки. Большинство из них безвредны для человека, но есть штаммы, приводящие к возникновению онкологических заболеваний и появлению бородавок.