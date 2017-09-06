Эксперты: что людям нравится делать с утра?

Исследователи опросили 2000 британцев и выяснили: многие респонденты, чтобы поднять себе настроение, с утра заходили в соцсети.Участники опроса (особенно мужчины) утром проверяли социальные сети чаще, чем занимались сексом. А женщины отдавали предпочтение объятиям и поцелуям.23% респондентов начинали утро с посещения социальных сетей. Каждому третьему опрошенному нравилось просыпаться из-за солнечного света и пения птиц.А каждый десятый респондент выключал с утра будильник, чтобы поспать подольше.Важным компонентом утра многих людей оказался завтрак. 17% участников завтракали плотно. 13% съедали тост с вареньем. 27% включали с утра свою любимую музыку. Некоторые начинали утро активно - отводили детей в школу, шли гулять с собакой, в спортзал или бассейн.