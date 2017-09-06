Какие болезни передаются через поцелуи?

Слюна больного может содержать опасные для здоровья вирусы и бактерии.Летом так хочется любви — большой и чистой. Такой, чтобы цветы охапками, стихи под луной и нежные поцелуи на парковой аллее. Впрочем, целоваться — не такое уж безобидное занятие. Оказывается, что кроме герпеса, о котором все знают, существует еще более десяти заболеваний, передающихся от человека к человеку через поцелуй. Что же это за болезни, как они проявляются и кто рискует их подхватить?ИНФЕКЦИОННЫЙ МОНОНУКЛЕОЗВызывается вирусом Эпштейна-Барра (ВЭБ).Основные приметы. Попадая в организм со слюной зараженного человека, ВЭБ провоцирует повышения температуры до 39—40 градусов, которая держится около 10—14 дней. При этом у больного сильно увеличиваются шейные лимфоузлы, распухает горло, закладывает нос. Еще один симптомом мононуклеоза — боль в животе, вызываемая увеличением селезенки и печени (у многих пациентов желтеет кожа и становится темной моча, как при желтухе). В тяжелой форме это заболевание может обернуться разрывом селезенки, поражением центральной нервной системы, развитием гепатита или пневмонии.Группа риска. Наиболее уязвимы перед этой инфекцией дети 3—10 лет, чья иммунная система не в состоянии дать отпор коварному вирусу. Хотя жертвами мононуклеоза могут стать и взрослые, пережившие сильный стресс, затяжную болезнь, тяжелую операцию.Как застраховаться. Чтобы защитить своего малыша от коварного вируса родителям стоит целовать свое чадо исключительно в пухленькие щечки. По той же причине не стоит есть с ребенком из одной посуды, пить газировку из одной бутылки и давать малышу резиновые игрушки, побывавшие во рту соседа по детской площадке. Что же касается взрослых, то обезопасить себя от мононуклеоза можно отказавшись от поцелуев в течение 10-14 дней после болезни, когда иммунный статус организма особенно низок.ЦИТОМЕГАЛИЯВозбудитель — цитомегаловирус.Основные приметы. Самому заподозрить у себя цитомегалию практически невозможно — уж очень она похожа на острую респираторную инфекцию или простуду. Обычно эта болезнь проявляется повышением температуры, насморком, болью в горле и увеличением лимфоузлов. Правда, замаскированный под ОРЗ вирус не отступает в течение 1—1,5 месяцев, что и должно насторожить. Причем у мужчин цитомегалия протекает бессимптомно, а у женщин чаще всего оседает в мочеполовой системе, вызывая воспаление шейки матки или влагалища.Группа риска. По-настоящему бояться цитомегаловируса стоит будущим мамам, ведь во время беременности иммунитет женщины естественным образом подавляется. Следовательно, она становится легкой добычей вируса. И что самое неприятное — попав в материнский организм, инфекция быстро передается ребенку, вызывая у него врожденные дефекты развития.Как застраховаться. Чтобы застраховать себя и ребенка от этой инфекции, будущим родителям стоит обследоваться на TORCH-инфекции перед зачатием. Если коварный вирус не обнаружен, можно вздохнуть с облегчением и спокойно наслаждаться поцелуями все девять месяцев беременности. Если же анализ оказался положительным, врач назначит вам препараты, позволяющие контролировать количество вируса в организме, сдерживая его развитие.ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬПричина — в бактерии хеликобактер пилори.Основные приметы. У 30% «язвенников» болезнь может протекать бессимптомно. Остальные же 70% испытывают острую боль под левыми ребрами, сразу после приема пищи или через 30—60 минут после еды. Впрочем, для язвенной болезни характерны и голодные боли, возникающие натощак и проходящие после приема пищи.Группа риска. Люди с ослабленным иммунитетом, дисбактериозом.Как застраховаться. Иммунологи уверены — здоровый иммунитет способен противостоять атакам хеликобактера. Поэтому, вместо того чтобы дрожать от страха, боясь подхватить этот микроорганизм, лучше заняться укреплением защитных сил организма. Для этого нужно принимать витаминную еду, а теми иммуномодуляторы (например, амиксин, гропринозин или амизон).