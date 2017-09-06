Какой сок самый полезный?
"Естественные антиоксиданты уменьшают уязвимость клеток к болезням и старению, - говорит Алан Крозье, профессор биохимии растений и питания Университета Глазго (Великобритания). - Кроме того, они укрепляют здоровье и защищают от хронических заболеваний".
Самый богатый антиоксидантами - темный виноградный сок. Исследователи приравнивают его по лечебным свойствам к красному вину.
На втором месте неосветленный яблочный сок, на третьем - клюквенный. Врачи советуют регулярно пить также грейпфрутовый сок.
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