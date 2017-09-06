Какой сок самый полезный?

Вещества, которые содержатся в соках, помогают организму бороться с болезнями головного мозга. В частности, с болезнью Альцгеймера - прогрессирующим заболеванием головного мозга, симптомы которого - снижение интеллекта, потеря памяти, дезориентация."Естественные антиоксиданты уменьшают уязвимость клеток к болезням и старению, - говорит Алан Крозье, профессор биохимии растений и питания Университета Глазго (Великобритания). - Кроме того, они укрепляют здоровье и защищают от хронических заболеваний".Самый богатый антиоксидантами - темный виноградный сок. Исследователи приравнивают его по лечебным свойствам к красному вину.На втором месте неосветленный яблочный сок, на третьем - клюквенный. Врачи советуют регулярно пить также грейпфрутовый сок.