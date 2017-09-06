Названа диета, которая действительно способна продлить жизнь

Стремительно набирающая популярность кетодиета действительно улучшает работу мозга в старости и заметно повышает шансы на долгую и здоровую жизнь. К такому выводу пришли сразу две группы биологов, результаты исследований которых были опубликованы в журнале Cell Metabolism."То, что эта диета так сильно влияет на память и работу мозга в преклонные годы жизни, очень воодушевляет нас. Пожилые мыши, питавшиеся подобным образом, имели более крепкую память, чем молодые грызуны на обычной диете. Это действительно удивительное открытие", - сообщил один из авторов статей из университета Калифорнии в Сан-Франциско (США), Эрик Вердин.Главным отличием кетодиеты от других диет является то, что основную часть калорий в ней составляют не углеводы, а жиры и белки. Подобная замена заставляет мозг и другие органы тела использовать не глюкозу, а жирные кислоты и кетоны в качестве основного источника энергии, сообщает РИА "Новости".Это переводит мышцы и клетки мозга в особый режим "сбережения энергии", в результате чего первые становятся более выносливыми, а вторые - медленнее стареют. По этой причине кетоновая диета сегодня стала особенно популярной среди велосипедистов, бегунов-марафонцев и представителей других спортивных дисциплин, где важна выносливость.Как ранее сообщалось, специалисты Университета Юго-западного медицинского центра в Техасе определили лучшее время для приема пищи, способствующее похудению. Эксперимент был проведен на мышах - пользу от кетодиеты тоже доказывали на грызунах.Мышей разделили на несколько групп в зависимости от вариантов питания. Градация шла по калорийности пищи, ограничениям доступа к ней и времени кормлений. Через некоторое время специалисты заметили, что похудеть смогли только мыши, питавшиеся исключительно днем и исключительной низкокалорийной едой. Их сородичи, которых не ограничивали в еде даже ночью, существенно поправились. Те, кто ел пищу с небольшим содержанием калорий, но ночью, тоже не впечатлили своими показателями.Ведущий автор исследования доктор Джозеф Такахаши пояснил, что диета уместна, если человек потребляет пищу в пик своей активности. Тогда идет большее расходование калорий, и можно не опасаться лишних килограммов. По уверению ученого, даже сбалансированное или низкокалорийное питание в вечернее время не поможет похудеть.