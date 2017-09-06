Китайцы назвали лимонад лучшим средством от похмелья
В результате тщательного тестирования напитков (начиная с зеленого чая и заканчивая шипучкой), потенциально способных сгладить последствия употребления алкоголя, выяснилось, что газировка со вкусом лимона или лайма - лучшее средство от похмелья.
Во время исследования ученые обратили внимание на то, что причиной плохого самочувствия по утрам является не употребление алкоголя само по себе, а длительный процесс его усвоения организмом, который обычно сопровождается головной болью и тошнотой.
Когда человек выпивает алкогольный напиток, его печень выделяет фермент алкогольдегидрогеназу, с помощью которого этанол преобразуется в ацетальдегид, что позволяет снизить количество алкоголя в крови. В результате взаимодействия ацетальдегида и другого фермента, альдегиддегидрогеназы, получается ацетат. Это вещество считается безвредным и даже полезным, ацетат - главная причина, по которой крепкие напитки обладают некоторыми положительными свойствами. Однако мощное воздействие ацетальдегида на ацетат вызывает похмельный синдром.
В ходе экспериментов было выяснено, что напитки, приготовленные с использованием семян из семейства коноплевые, замедляют процесс усваивания алкоголя, а Sprite оказался в числе напитков, ускоряющих реакцию организма на спиртное.
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