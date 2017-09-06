Вирусы могут вызывать ожирение, - ученые

Американские исследователи пришли к выводу, что вирусы могут вызывать ожирение.Группа ученых во главе с доктором Леей Уигхэм из Университета Висконсина-Мэдисона, обнаружила, что человеческий аденовирус-37 вызывает ожирение у цыплят. Это уже третий вирус, который, согласно научным открытиям, связан с избыточным весом. Первые два, 36 и 5, тоже провоцируют ожирение у животных. Более того, было установлено, что аденовирус-36 связан и с человеческим ожирением, что заставило ученых предположить, что в ожирении может быть повинен и аденовирус-37.Мнение о том, что вирусы могут вызывать ожирение, считается среди ученых спорным, признает она. Однако есть доказательства того, что на избыточный вес влияют и другие факторы, помимо плохого питания и отсутствия физических упражнений."За исключением инфекционных заболеваний, ни одно другое хроническое заболевание в истории не распространялось столь быстрыми темпами, - подчеркивает Уигхем.- Почти одновременный рост уровня ожирения в большинстве стран сложно объяснить только изменениями в приеме пищи и физических нагрузках, и это заставляет предположить, что аденовирусы тоже могли внести в это свой вклад".