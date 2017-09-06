Два бокала вина в день чреваты развитием рака кишечника

Всего два бокала вина в день могут увеличить шансы на возникновение рака кишечника на 21%, сообщают эксперты из Венского медицинского университета в Австрии.Согласно полученным данным, употребление данного количества вина повышает риск возникновения колоректального и эзофагального рака на одну пятую. При этом люди, которые употребляют более четырех алкогольных напитков в день, подвергаются еще более высокой вероятности развития рака поджелудочной железы, печени и желудка. Статистика показывает, что колоректальный, панкреатический и печеночный виды рака вызывают почти три миллиона смертей в год и составляют более трети случаев смертей от рака во всем мире.Опубликованный специалистами отчет демонстрирует, что все европейцы являются умеренными потребителями алкоголя, а это означает, что каждый день они употребляют от одного до четырех алкогольных напитков. Потребление алкоголя в Европе выше, чем в любом другом регионе мира, причем более 20% людей старше 15 лет пьют спиртные напитки, по крайней мере, один раз в неделю. В связи с этим у жителей Европы преобладает плохое здоровье, а также наблюдаются высокие темпы преждевременной смерти по причине алкоголизма.Несмотря на высокий уровень потребления спиртного в Европе, исследования показывают, что 90% людей не в курсе, что алкоголь может стать причиной развития рака.