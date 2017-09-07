Ученые рассказали, как правильно пить виски

Опытные ученые утверждают, что для того, чтобы виски в полную силу раскрыло вкус и аромат, в него необходимо добавить всего одну каплю воды. Таким образом, вкус алкогольного напитка станет в разы лучше.Специалисты провели уникальное исследование, чтобы выяснить, почему так происходит, и каким образом всего одна капля воды может кардинально изменить вкус виски. По словам ученых, все дело в составе самого спиртного напитка. Виски имеет молекулы, которые состоят из гидрофобных и гидрофильных частей.Другими словами, двойная структура виски придает ему характерный вкус и аромат. При добавлении капли воды в виски, молекул становится больше и деятельность основного вещества гваякола будет еще более интенсивной.