Ученые рассказали, как правильно пить виски
Специалисты провели уникальное исследование, чтобы выяснить, почему так происходит, и каким образом всего одна капля воды может кардинально изменить вкус виски. По словам ученых, все дело в составе самого спиртного напитка. Виски имеет молекулы, которые состоят из гидрофобных и гидрофильных частей.
Другими словами, двойная структура виски придает ему характерный вкус и аромат. При добавлении капли воды в виски, молекул становится больше и деятельность основного вещества гваякола будет еще более интенсивной.
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