5 самых популярных мифов о диетах и спорте, которые мешают похудеть

Мы занимаемся спортом по разным причинам: кто-то для того, чтобы снять нервное напряжение, кто-то хочет укрепить физическое здоровье, кто-то честно работает на результат, набирая форму перед важными соревнованиями, а кто-то просто старается хоть немного приблизиться к фигуре своей мечты.Оказывается, тренировки в совокупности с различными ограничениями в питании или даже строгими диетами — далеко не гарантия легкой и стремительной потери лишнего веса. Эксперты расскзаали, какие популярные мифы о похудении мешают добиться результата и объяснили, как исправить ситуацию.Миф: чтобы похудеть, надо много тренироватьсяКлассическая ошибка всех новичков — тренировки до изнеможения, пренебрежение своим здоровьем и тотальное невнимание к сигналам своего организма.Желающих пойти на любые жертвы ради того, чтобы быстро похудеть, часто можно встретить в спортивных залах, где они в футболках с мотивирующими надписями, атакуют все без разбору тренажеры, истекая потом и изнывая от боли во всех группах мышц.Уверовав в популярную максиму No pain — no gain, такие люди считают, что результат прямо пропорционален количеству тренировок.На самом делеЕжедневные тренировки — верный путь к переутомлению организма, моральной усталости и, как следствие, зарождению чувства отвращения ко всей физической активности.Даже профессиональные спортсмены устраивают себе несколько выходных в неделю, чтобы как следует восстановиться.Восстановление — очень важный фактор, который определит качество следующей тренировки.Оптимальное решение — тренировки через день. Не забывайте уделять время растяжке, полноценному сну и по возможности ходить на массаж, чтобы позволить телу как следует расслабиться и отдохнуть.Миф: с тренировками можно есть все, что хочетсяТренируетесь изо всех сил, а стрелка на весах все никак не сдвигается с мертвой точки? Возможно, главная причина того, что вес стоит — неправильное питание."Я отработаю все калории, которые съем за сегодня, и поэтому могу питаться, чем захочу", — вот примерные мысли тех, кто полагает, что тренировки освобождают от диет и ограничений в питании.На самом делеВы, наверное, удивитесь, но даже 8-километровая пробежка в приличном темпе сжигает всего-то около 500 калорий. Если вы не бегаете по 20–30 километров за раз или не тренируетесь по несколько раз в день, не рассчитывайте, что вся вредная еда, перед которой вы не смогли устоять, сойдет вам с рук.Соблюдать строгие диеты, лишая себя целых групп продуктов, совершенно не разумно, но элементарные правила здорового питания еще никто не отменял. Помните о балансе белков, жиров и углеводов и учитывайте, что не все калории одинаковы: всегда отдавайте предпочтение натуральной пище, не содержащей вредных быстрых углеводов (сахара), трансжиров и различных искусственных добавок.Кстати, если вы впервые пришли в зал, и тренер-консультант в ответ на вашу просьбу дать рекомендации по сбросу лишнего веса отправляет вас качать пресс или другие мышцы, смело меняйте тренера или даже сам тренажерный зал. Мышцы прекрасно растут под слоем жира, и поэтому, неправильно питаясь или переедая и занимаясь спортом, вы в ближайшем будущем гарантированно не влезете в любимые джинсы.Миф: снижение веса — главный показатель успехаЭтот миф — главный разрушитель надежд всех, кто решил похудеть с помощью диет и самой простой физической нагрузки. Рано или поздно, когда из организма выйдет вся лишняя жидкость, худеющие упираются в "диетическое плато" — печально известный эффект, когда "вес встал", сил соблюдать заданный режим больше нет ни физических, ни моральных, а до нужного результата еще далеко.Чаще всего вес останавливается, когда вы выбираете слишком жесткую диету, сбивая метаболизм и заставляя организм переходить в режим "сбережения энергии".Но бывает и так, что мы добросовестно тренируемся и не изнуряем себя голодом, придерживаясь рационального питания, а изо дня в день весы показывают одно и то же. Что же делать?На самом делеУменьшение массы тела за счет жировой ткани — длительный и сложный процесс. Вы можете потерять от 2 до 4 килограммов в месяц, но если хотите сжечь именно лишний вес в виде складок на боках, придется набраться терпения.Мы советуем взвешиваться не чаще одного раза в неделю, фиксируя результат. И еще один секрет: на самом деле, главный ваш помощник для отслеживания прогресса не весы, а сантиметр.Именно сантиметр лучше всего подскажет, успешно ли проходит процесс похудения. Ведь все мы гонимся не за цифрой на весах, а за красивыми формами и точеной фигурой, не так ли?Миф: жиры и углеводы — виновники лишних килограммовОдин из популярных методов избавления от лишнего веса — снижение доли углеводов и жиров в своем рационе. Особенно достается жирам: почему-то этот элемент считается главным врагом красивой фигуры, в то время как ненасыщенные жиры, которые содержатся в растительных маслах, орехах и рыбе, только способствуют похудению..Сказать, что этот способ нездоровый — не сказать ничего: организм будет настойчиво требовать компенсировать недостачу основных источников энергии, замедляя обмен веществ. Плохое самочувствие и тоска по полноценному питанию вам обеспечены, а вот вес будет уходить не за счет сжигания жира, а из-за потери лишней жидкости, после чего он "встанет" намертво.На самом делеНа самом деле жиры и углеводы могут выступать в роли виновников лишних килограммов только в одном-единственном случае: если вы неправильно питаетесь.Следует отказаться в первую очередь от трансжиров, содержащихся, например, в чипсах, пальмовом масле, полуфабрикатах и разных снеках.На пути к идеальной фигуре следует исключить из рациона и простые углеводы: излишки сахара вызывают зависимость и приводят к набору веса. Выбирайте сложные углеводы — крахмал, пищевые волокна, клетчатку — которые содержатся в макаронах из твердых сортов пшеницы, цельнозерновом хлебе или кашах.Именно они помогают вывести из организма все шлаки и токсины, дают мышцам необходимое питание.Миф: пары тренировок в неделю достаточно, чтобы быть в отличной формеМногие журналы и сайты, дающие рекомендации по быстрому похудению, утверждают, что пары тренировок в неделю достаточно, чтобы быть в отличной форме.Этот лозунг звучит очень лояльно и особенно нравится новичкам: оказывается, без особых усилий можно быстро похудеть в кратчайшие сроки! На самом деле серьезных результатов можно добиться тренируясь только на регулярной основе, не пропуская тренировок и следуя плану.Физическая форма очень быстро теряется: у кого-то мышечная ткань нарушается спустя месяц без регулярных нагрузок, а кому-то достаточно всего лишь неделю не потренироваться, чтобы в организме начали проходить изменения, затрагивающие потерю мышц.На самом делеЛюбой прочный результат требует напряженной работы. Ничего не достается просто так, в том числе идеальные формы. Вас могут смутить различные ролики и реклама, где люди, занимающиеся спортом, выглядят очень красивыми, счастливыми и довольными жизнью.Реальность кусается: на самом деле, любой тренировочный процесс — это рутина, напоминающая чистку зубов или поход на работу. Все, кто занимается спортом, подтвердят, что, например, внешний вид девушек на силовых тренировках в жизни сильно отличается от глянцевых картинок на рекламе спортивной одежды.Примите тот факт, что чаще всего вам придется пересиливать себя, но это напряжение воли в перспективе обещает вам долгосрочный результат вашей мечты. Тренируйтесь хотя бы через день, чередуя различные тренировки, питайтесь правильно и через год вы не узнаете себя в зеркале.