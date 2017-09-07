Ученые: рак излечим в 90% случаев

Более 90% опухолей излечимы на ранней стадии, об этом заявили российские ученые. Что касается профилактики рака, что наиболее эффективный путь – это отказ от вредных привычек: по словам специалистов, две трети случаев онкологии связаны именно с ними.Главный онколог Минздрава России Михаил Давыдов высказался о том, что в случае своевременного обнаружения более 90% опухолей могут быть полностью излечимы. С этой целью, считает врач, необходимо, чтобы женщины регулярно обследовались на рак шейки матки и рак молочной железы, начиная с 35-летнегол возраста. Мужчины должны обследоваться на рак простаты с 40 лет.По словам Давыдова, которые приводятся в Anews.com, рак поддается терапии, если его выявляют на доклинической стадии. Это можно обнаружить только при обследованиях, так как человек еще не чувствует никаких симптомов и не может пожаловаться на недомогание.Врачи сообщили, что вероятность онкологических заболеваний сильно вырастает из-за курения и употребления спиртного. У пьющего и курящего человека, рассказали они, риск появления рака в 5 раз выше, чем у просто пьющего человека, в 8 раз выше, чем у курильщика, который выпивает лишь изредка.Напомним, что в недавнем исследовании ученые из США предложили использовать этанол в качестве средства лечения раковых опухолей. Проведя опыты, они установили, что инъекции на основе этанола способны губить новообразования эффективнее других известных методов антираковой терапии.