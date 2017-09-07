Стоячая работа даже опаснее сидячей

Стоячая работа даже вреднее для здоровья, чем сидячая, утверждают ученые из Work & Health (Канада). По их словам, люди, которые все время стоят на работе, чаще сталкиваются с сердечно-сосудистыми заболеваниями, чем те, что сидят весь день.Ученые проанализировали данные 7320 людей, которые на работе участники минимум 15 часов в неделю сидели, стояли, либо делали и то, и другое. За добровольцами следили в течение 12 лет. На момент начала исследования никто из участников не имел болезней сердца.Исследователи обнаружили, что люди, которые в основном стояли во время работы, в два раза чаще сталкивались с болезнями сердца, чем те, кто обычно сидел. Также ученые выяснили, что мужчины, которые сидели и стояли на работе, на 39% реже сталкивались с болезнями сердца по сравнению с теми, кто просто сидел. А вот у женщин, которые сидели и стояли на работе, риск развития сердечных заболеваний оказался на 80% выше, чем у тех, кто в основном сидел.Специалисты учли и другие факторы, которые могли повлиять на результаты. По словам ученых, когда человек стоит, кровь приливает к его ногам, и нагрузка на сердце растет. Поэтому длительное пребывание на ногах увеличивает риск болезней сердца. Также оно может стать причиной проблем со спиной и даже выкидышей. Эксперты советуют людям, проводящим рабочий день на ногах, находить время на то, чтобы посидеть.