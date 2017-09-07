Самые опасные фрукты и ягоды: они вызывают рак, ожирение и бесплодие
Результаты исследования были обнародованы в ежегодном отчете американской некоммерческой организации Environmental Working Group, сообщает The Daily Mail.
Таким образом, представители организации проанализировали 48 популярных фруктов и овощей на основе анализа более 36 тысяч образцов. Выяснилось, что клубника возглавляет список тринадцати фруктов и овощей с наибольшим содержанием пестицидов, ведь эти вредные вещества нашли в 70% проанализированных фруктах.
Ученые предупреждают, что обнаруженные пестициды связаны с развитием у людей таких заболеваний, как рак, ожирение, болезнь Паркинсона, диабет и бесплодие.
В пятерку самых опасных продуктов также вошли шпинат, нектарин, яблоки и персики, хоть клубника и стала абсолютным опасным «лидером» по содержанию вредных примесей.
Также опасные пестициды нашли в грушах, вишнях, винограде, сельдерее, помидорах, перце и картофеле.
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