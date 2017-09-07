Ученые доказали пользу жевательной резинки

Ученые в результате продолжительных исследований пришли к выводу, что жевательная резинка может помочь избавиться от навязчивой песни вертящейся в голове. Такое неожиданное открытие ученые сделали после нескольких тестов.Наверняка многие неоднократно сталкивались с таким явлением: услышанная однажды по радио или телевизору мелодия намертво «прилипала» и вертелась в памяти довольно продолжительное время. А вот процесс избавления от подобного навязчивого аккомпанемента проходил порой очень тяжело. Установлено, что приблизительно у 90% населения такая ситуация проявляется хотя бы раз в неделю.Специалисты одного из ведущих британских ВУЗов Университета Ридинга вызвались помочь в решении этой проблемы и избавить человечество от беспомощности перед возникающими назойливыми повторами.Для эксперимента они пригласили 98 добровольных помощников, которым необходимо было прослушать определенные музыкальные композиции. Некоторое время спустя испытуемые должны были жевать жевательную резинку, стучать по какому-то предмету или бездействовать. Перед ними располагалась кнопка, нажатие на которую означало, что вновь появилась мысль об услышанной песне. Меньше всех на кнопку нажимали те, кто жевал жвачку.После проведенного эксперимента исследователи предположили, что механические действия челюстью значительно снижают фактор участия головного мозга в процессе сохранения информации. Именно это и позволяет избавиться от преследующих навязчивых мыслей