5 продуктов, помогающих выводить никотин из организма

Курение не только оказывает негативное влияние на состояние здоровья самого потребителя табачных изделий, но и является источником загрязнения воздуха веществами, опасными для окружающих.В последние годы существенно увеличилось число людей, стремящихся избавиться от вредной привычки. Дело это непростое: бросив курить, человек немедленно начинает страдать от абстиненции.Кроме того, многие «вчерашние» курильщики на первых порах испытывают большое разочарование, поскольку улучшение состояния здоровья, на которое они рассчитывают, наступает далеко не сразу.Причина в том, что токсичные вещества, годами накапливавшиеся в организме, полностью выводятся лишь через 6-8 месяцев. К счастью, этот процесс можно ускорить, ежедневно включая в свой рацион продукты, способствующие выведению никотина и веществ, образовавшихся в результате его распада.ЦитрусовыеАпельсины, лимоны, мандарины, грейпфруты и прочие представители семейства цитрусовых по праву считаются чемпионами по содержанию витамина C. Это вещество увеличивает интенсивность обмена веществ и оптимизирует кровоток, помогая очищать кровь и ткани легких от вредных продуктов курения.Кроме того, фрукты, имеющие «солнечную» (оранжевую или желтую) окраску, весьма эффективны для избавления от депрессии, признаки которой нередко наблюдаются у людей, недавно бросивших курить. Употребление цитрусовых имеет некоторые ограничения: ими не стоит злоупотреблять, если вы страдаете язвенной болезнью желудка или аллергией.КивиЭтот тропический плод содержит витамины C, A и E, необходимые для нормальной жизнедеятельности. Органические кислоты, входящие в состав фрукта, способствуют ускорению метаболизма. Кроме того, в нем много магния, который улучшает процесс дыхания и помогает избавиться от кашля, мучающего большинство курильщиков.Киви считается диетическим, низкокалорийным продуктом. Его рекомендуют употреблять людям, борющимся с лишним весом, что актуально и для отказавшихся от никотина. Необходимо помнить о том, что киви нежелательно есть людям, страдающим воспалительными заболеваниями почек и желудка в стадии обострения или артериальной гипотонией.Период отказа от курения: 10 способов справиться с последствиями 4 вида веществ, снижающих защитные силы организмаВодаУстановлено, что одним из негативных последствий употребления табака является обезвоживание организма. Поэтому и курильщики, и люди, желающие избавиться от этой привычки, должны следить за тем, чтобы получать достаточное количество жидкости.Кроме того, вода буквально «вымывает» из организма токсины и уменьшает симптомы абстиненции. Обильное питье может привести к усилению диуреза. Поэтому, во избежание потери необходимых микроэлементов, вчерашним курильщикам очень полезны минеральная вода, компоты из сухофруктов, соки и другие напитки, богатые солями железа, магния, селена, калия, кальция и т. д.ШпинатНаши соотечественники не слишком часто включают в свой рацион блюда из шпината. Между тем он чрезвычайно богат фолиевой кислотой (витамином B9), необходимой для нормального функционирования нервной системы, а также для поддержания тонуса мышц.Этот факт должен быть очень интересен курильщикам, поскольку длительное употребление табака чревато развитием дефицита витамина B9 в организме.Шпинат обладает еще одним замечательным качеством: люди, которые регулярно включают его в свое меню, отмечают, что со временем начинают иначе воспринимать вкус табачного дыма. Сам процесс курения становится для них неприятным, что облегчает избавление от вредной привычки.МорковьПользу моркови для тех, кто решил бросить курить, переоценить трудно. Она богата провитамином А, витаминами B, C и K, которые участвуют в процессах выведения токсинов, помогают снимать стресс, полезны для общего оздоровления организма.Не стоит забывать и о том, что регулярное употребление моркови существенно улучшает состояние кожных покровов, в чем большинство многолетних курильщиков остро нуждаются.Рацион человека, решившего избавиться от привычки к курению, должен быть сбалансирован по содержанию основных питательных веществ, микроэлементов и витаминов. Очень важно (особенно в первые дни) контролировать количество калорий, получаемых с пищей: потребление табака снижает аппетит, и при отказе от вредной привычки возрастает вероятность переедания и, как следствие, набора лишнего веса.Необходимо как можно чаще включать в меню продукты, способствующие выработке серотонина (горький шоколад, жирная морская рыба, бобовые и т. д.), чтобы помочь организму справиться со стрессом. Правильно питаясь, употребляя достаточное количество жидкости и придерживаясь разумного режима дня, вы сможете пережить этот сложный период, избежав больших психологических потерь и проблем со здоровьем.