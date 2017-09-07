Экспресс-диета: минус 5 кг за 7 дней

Диетологи поделились секретами быстрого похудения.Ни для кого не новость, что экспресс-диеты предназначены для особых случаев, например, если человеку необходимо стать легче на пару-тройку килограмм перед важным событием в жизни. Для тех, кто хочет похудеть раз и навсегда, такие диеты совершенно не подходят.Всем известно, что быстро похудеть можно только закрыв рот и холодильник на замок. Попросту говоря, нужно снизить калорийность пищи до самой минимальной допустимой границы, то есть женщинам для похудения нужно съедать не более 1200 калорий, а мужчинам — 1500 калорий.Потреблять меньшее количество калорий диетологи категорически запрещают, потому как вес может и вовсе остановиться и человек помимо того, что не получит результат, еще и обретет проблемы с пищеварением.Главные правила недельной экспресс-диеты:1. Пить не менее 2-х литров воды в течение дня.2. Строго придерживаться правил диеты и не добавлять никаких «своих» продуктов.3. Кушать 4-5 раз в день и ужинать не позднее, чем за пару часов до сна.Ежедневный рацион питания по правилам экспресс-диеты:День 1На завтрак можно съесть половину дыни. Второй завтрак и полдник на выбор: салат из свежих овощей с диким рисом, оливковым маслом и соком половинки лимона, сельдереевый фреш, морковь, суп из овощей. В качестве основного блюда на обед и ужин диетологи предлагают салат из зеленых овощей с вареной красной фасолью и оливковым маслом.День 2Утром приготовьте салат из яблок и моркови с ложечкой меда. Перекусывайте печеным картофелем, свежим салатом или овощным супом. Обед и ужин — это такой же овощной салат, но без фасоли, а также запеченная под тонким слоем твердого сыра цветная капуста (перед запеканием капусту нужно проварить в течение 5-10 минут).День 3Завтрак: горячая кипяченая вода с соевым молоком и пару кусочком цельнозернового хлеба. Перекусы: любые фрукты. Обед и ужин: «зеленый салатик» и макароны с томатным соусом и зеленью.День 4Утром съешьте 1 яблоко, половинку грейпфрута и выпейте стакан натурального йогурта без добавок. На второй завтрак и полдник можно съесть грушу, салат из капусты с маслом или печеный картофель 2-3 шт. В обед и на ужин разрешено съесть порцию овощной запеканки под сыром из брокколи, томатов, кабачков, лука, чеснока и сладкого перца.День 5Завтрак: овсянка на воде со сливками и тостом. Второй завтрак и полдник: запеченные в духовке яблоки с корицей или капустный салат с курагой. Обед: суп из овощей и кресс-салата без мяса. Ужин: куриная грудка со специями на гриле или запеченная в духовке.День 6Утром разрешено съесть яичницу с шампиньонами и выпить стакан апельсинового фреша. В качестве второго завтрака выступает суп-пюре из тыквы. Обед: хумус с овощами. Полдник: салат из кресс-салата с ломтиками авокадо и сельдерея. Ужин: запеченная форель с лимоном.День 7Завтрак: грейпфрутовый фреш или йогурт, а также запеченное яблоко. Второй завтрак: 2 груши. Обед: жаркое с куриным мясом и овощами. Полдник: ризотто с грибами. Ужин такой же, как и обед.Как мы видим, первые три дня экспресс-диеты слишком «голодные», но это необходимо для того, чтобы загнать организм в стресс и он начал наконец отдавать все то, что накапливал ранее. Если вы сможете придерживаться этих установок всю неделю, то полегчаете, минимум, на 5 килограмм, а может и больше.